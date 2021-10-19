Зятя героини мема про бегущую пить пиво женщину разыскивают по подозрению в убийстве

Когда жена подозреваемого ложилась спать, он был в постели, а когда к ним ворвалась оперативная группа - след его простыл Фото: скриншот

Анастасия Щетинина, супруга популярного блогера-тиктокера Алексея Щетинина рассказала "Пятому каналу", что ночью в их в дом забежали люди в масках, с оружием и стали кричать. Когда она ложилась спать, Алексей был в постели, а когда же к ним ворвалась оперативная группа - след его простыл.

"Я его видела последний раз в день, когда это все произошло. Я легла спать в полтретьего, он спал. Я проснулась часов в пять от того, как мне разбивают окна, долбят двери, кричат. Я открыла глаза и понимаю, что его рядом нет. Все. Ворвались люди в масках с автоматами, с винтовками, на броневике. Это было очень страшно", - рассказала она.

Тот самый зять, который позже стал появляться и в других роликах знаменитой тещи, подозревается в ряде преступлений. Следователи даже объявили его в федеральный розыск. Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Сама же знаменитая теща Юлия Филон не спешит помогать или поддерживать семью дочери. Подписчики поинтересовались у нее, собирается ли она поддерживать зятя, на что получили неоднозначный ответ.

"Вы меня, конечно, извините за нецензурную брань, но *** гости понаехали? *** я должна кого-то поддерживать? Не-не-не! За что боролись, на то и напоролись!", - заявила она.

Как ранее стало известно сайту kuban.kp.ru, тот самый зять, который позже стал появляться и в других роликах знаменитой тещи, подозревается в ряде преступлений. Следователи даже объявили его в федеральный розыск.