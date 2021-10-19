Экс-дипломат из Кабо-Верде, рассказала, что ждет Поклонскую в новой стране.

Россиян, прожившая много лет в Кабо-Верде, рассказала, что ждет Поклонскую в новой стране Фото: Олег ЧИРКОВ

Россиян, прожившая много лет в Кабо-Верде, рассказала, что ждет Поклонскую в новой стране

Кабо-Верде скоро встретит на своей земле нового посла от Российской Федерации. Для экс-прокурора Крыма само назначение уже праздник. Наталью Поклонскую давно ждут в далеких краях.

Сайт mk.ru выяснил, как разместят российского посла на Островах Зеленого Мыса. Экс-дипломат, переводчик Ольга Момот прожила в Кабо-Верде много лет. Девушка рассказала о том, каково придется Наталье Поклонской.

Дипломат поселится в специальной резиденции вблизи от посольства или внутри дипломатического комплекса. Говорят, там красиво и есть свой садовник.

По протоколу послу положен личный водитель и автомобиль представительского класса.Кстати, в том же протоколе указано, что посол сам может решать, сесть ли ему за руль или ездить с водителем. Оказывается, для острова представительское авто и не нужно. Поэтому, Полонской, скорее всего, достанется модный среди местных министров и уважаемый президентом Кабо- Верде, внедорожник «Toyota PRADO».

В распоряжении дипломата будет свой личный повар и меню, домработник и мажордом в резиденции. Она также сможет пользоваться услугами помощников для покупок и приобретения вещей.

Маникюр в местном салоне обойдется послу примерно в 250 рублей, а стрижка и покраска в 400 рублей.

А вот личная охрана у российского посла не предусмотрено. Местные жители видели охрану только у президента и премьер-министра.

Говорят, что на острове все просто: первую леди можно встретить в булочной утром, а президента,- сидящим в очереди в парикмахерской.

Что касается местной жизни, то национальная кухня напоминает смесь португальской и континентальной Африки. То же касается и вина. Вино здесь отличное! Местные кафе и рестораны дешевле в несколько раз, чем в Москве.

А вот бутиков в стране практически нет. Есть маленькие магазинчики европейских распродаж и африканская национальная одежда.