В Федерации профсоюзов Москвы предложили оплатить из бюджета выходные дни для вакцинации

Антонцев отметил, что сотрудникам предприятий невыгодно терять зарплату за два дня, если выходные будут давать за их счет Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев в беседе с изданием "Газета.ru" предложил выделить из федерального бюджета российским работодателям средства для покрытия сотрудникам выходных дней для вакцинации.

"Было бы идеально выделить финансирование из федбюджета не только на поддержку медиков, но и на вот эти выходные. Это справедливо по отношению к работодателям, которые пойдут на то, что люди будут работать меньшее количество дней. Пока бюджет такое не финансирует", - заявил он.

Антонцев отметил, что сотрудникам предприятий невыгодно терять зарплату за два дня, если выходные будут давать за их счет. Он добавил, что сейчас каждая среднестатистическая семья старательно считает свои доходы, с учетом роста цен.

Сайт kp.ru рассказывал, об инициативе вице-премьера России Татьяны Голиковой, которая призвала работодателей предоставить сотрудникам два выходных для прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции.