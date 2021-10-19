Постред при ЕС заявил, что Россия никогда не была стороной конфликта в Донбассе

Владимир Чижов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что РФ никогда не была и не будет стороной конфликта в Донбассе.

- Во многом ЕС завел наши отношения, не скажу, в тупик, но в угол, благодаря тому, что он сделал развитие этих отношений заложником конфликта в третьей стране (Украине), — сказал Чижов на брифинге.

Он также назвал искаженным восприятие того, что происходит на Украине, со стороны Евросоюза. По мнению Чижова, ЕС считает Россию участником конфликта в Донбассе, так как этого хочет Киев. Он подчеркнул, что "этого никогда не было, этого нет и не будет".

Ранее министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин во время брифинга в Киеве заявил, что Россия начала военный конфликт в Донбассе, и теперь старается препятствовать его урегулированию. Остин заявил, что США продолжит поддерживать Украину и разрабатывать возможности для защиты ее территории. В свою очередь украинский министр обороны Андрей Таран выразил надежду на помощь Соединенных Штатов в "сдерживании России от дальнейшего распространения агрессии и перерастания вооруженного конфликта в полномасштабную войну".