В Южной Осетии восстановили электроснабжение после отключения

Электроснабжении в Южной Осетии восстановлено после отключения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прерванное ранее электроснабжение в Южной Осетии полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе республики.

- Восстановлено, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Также уточняется, что на подстанции "Северный портал" отключались обе линии. При этом причина произошедшего пока неизвестна. Электрики из Северной Осетиии смогли подключить одну из них, поэтому электроснабжение в Южной восстановилось.

Ранее в ГУП "Энергоресурс" сообщали об отключении энергоснабжения из России. Отмечалось, что обрыв произошел на российской территории у въезда в Рокский тоннель, соединяющий Северную и Южную Осетии.

В начале октября из-за остановки работы двух крупнейших электростанций в стране в связи с нехваткой топлива жители Ливана остались без электричества. Электростанции Аль-Захрани и Дейр-Аммар перестали работать после того, как запасы дизельного топлива были исчерпаны. Производство энергии упало до уровня ниже 200 мегаватт.