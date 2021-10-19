Задержанный украинскими военными представитель ЛНР оказался россиянином

Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что задержанный украинскими военными представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации А.В.Косяк оказался гражданином РФ. Однако Киев не уведомил об этом российскую сторону.

- Расцениваем действия украинской стороны как вероломные и провокационные. Они подрывают процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе и идут вразрез с обязательствами Украины по двусторонней Консульской конвенции с Россией, — приводит слова Захаровой пресс-служба МИД.

Она также призвала украинские власти прекратить провокации на линии соприкосновения в Донбассе, сообщить местонахождение задержанного, а также обеспечить к нему допуск российских консулов.

Напомним, 13 октября украинские диверсанты захватили в плен сотрудника представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом сообщили в Управлении Народной милиции. Украинские диверсанты воспользовались тем, что сотрудник луганского представительства не был вооружен, говорилось в сообщении милиции.