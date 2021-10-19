Видео с места крушения самолет McDonnell Douglas DC в Техасе появилось в сети

В Техасе разбился самолет с 20 пассажирами

Самолет McDonnell Douglas DC 9-87 с 21 пассажиром на борту обрушился в округе Уоллер американского штата Техас. Об этом сообщил телеканал Click2Houston.

Инцидент произошел в аэропорту в районе города Брукшир Авиасудно не смогло набрать высоту в конце взлетно-посадочной полосы, выехало за ограждение на пересеченную местность и разбился, буквально рассыпавшись на куски.

Жертв в результате инцидента нет. Из всех пассажиров только один получил ранения. Однако подробностей об этом пока нет.

По сообщению местных СМИ, во время инцидента на борту авиасудна находился владелец местной строительной компании Flair Builders, которому и принадлежит самолет.

Видео с места крушения появилось в Сети. На кадрах видно, как пожарные тушат самолет.

В начале октября в американском штате Джорджия разбился небольшой частный самолет марки Cessna 210, в результате погибли все, кто был на борту – четыре человека. По его данным, крушение произошло в округе Де-Калб. Очевидцы произошедшего рассказали, что самолет перевернулся при посадке и загорелся. Никого из находившихся на борту спасти не удалось, люди на земле не пострадали.