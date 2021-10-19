Александр Дрозденко: Завод «Роквул» вложит 17 млрд рублей в «зеленое производство» в рамках инвестпроекта с Ленинградской областью

Губернатор Ленинградской области ​Александр Дрозденко принял участие в церемонии запуска нового инвестиционного проекта компании «Роквул». Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.​

Ленинградская область продолжает расширять «зеленое» производство. Модернизация завода «Роквул» в Выборге и внедрение новых технологий позволят в два раза сократить выбросы углерода в атмосферу, сообщил глава региона Александр Дрозденко. Губернатор Ленинградской области 19 октября принял участие в церемонии запуска нового инвестиционного проекта.

Завод датской компании «Роквул» производит продукцию для утепления, звукоизоляции и огнезащиты. Изоляция и утеплитель из Выборга поставляются в Северо-Западный и Центральный федеральные округа, а также в Финляндию. Предприятие собирается расширить производство, создав новую производственную линию. На ней будет внедрена низкоуглеродистая технология электрического плавления, которая позволит вдвое сократить выбросы углерода в окружающую среду. Компания намерена вложить около 17 миллиардов рублей в новое производство в Выборге, а также расширить свои мощности на других российских площадках. На обновленных производствах будут созданы более 70 дополнительных рабочих мест.

- В день 15-летия руководство компании «Роквул» объявило о решении расширить производство в Ленинградской области благодаря четкой и системной поддержке администрации региона. Инвестиции в новый проект - 17 миллиардов рублей - в три раза превышают вложения в действующую выборгскую площадку, - отметил губернатор Александр Дрозденко. - Компания продолжает развиваться, ей комфортно в Ленинградской области, в Выборге, о чем свидетельствуют заявленные инвестиции. Самое главное, что здесь применяются новые технологии, экологически чистое производство, переработка продукции - то, что сегодня востребовано у общества. Минеральные утеплители производятся из природного камня, технология экологична, завод уже направил заявку на участие в проекте минимизации углеродного следа. Именно таким инвесторам рады в Ленинградской области.

По словам президента «Роквул» Йенса Биргерссона, завод в Выборге является самым высокопроизводительным из всей группы компаний. Расширение его мощностей позволит обеспечить растущий спрос потребителей на строительные материалы, произведенные с применением «зеленых» технологий. Кроме того, модернизация позволит компании достичь собственных целей по декарбонизации. «Роквул» инвестирует значительные средства в разработку современных технологий электрической плавки с низким содержанием углерода. В соответствии с долгосрочной стратегией эти технологии будут внедряться на всех производственных площадках компании.

Завод «Роквул» в Выборге был запущен в 2006 году. С момента его основания компания вложила в производство 5,73 миллиарда рублей. На предприятии работают более 200 сотрудников. Средняя заработная плата на заводе составляет более 82 тысяч рублей.