В Минздраве Грузии рекомендовали госпитализировать Саакашвили

Михаил Саакашвили Фото: REUTERS

Консилиум врачей Министерства здравоохранения Грузии рекомендовал госпитализировать бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили из-за угрозы осложнений.

- Мы подняли вопрос о так называемой профилактической госпитализации, и сейчас это вопрос рассматриваются. Это не срочная госпитализация, но поскольку вероятность осложнений высока, мы рекомендовали его госпитализировать, чтобы подстраховаться. Это не вопрос нескольких часов, но это должно произойти в ближайшем будущем, — приводит слова врача Зураба Пагавы агентство "Интерпрессньюс".

Консилиум врачей посетил Саакашвили во вторник, 19 октября. Напомним, что экс-президент Грузии голодает уже 19 дней.

Ранее врач политика Николоз Кипшидзе сообщал, что Саакашвили слаб и с трудом передвигается. Также медик отметил, что Саакашвили не намерен прекращать голодовку.

Напомним, 1 октября 2021 Саакашвили задержали в Грузии. В его отношении возбуждено четыре уголовных дела. По двум уже вынесены вердикты. Так, суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы «за превышение должностных полномочий» по делу о вооруженном нападении на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили 14 июля 2005 года. Кроме того, он проходит по делу об убийстве банкира.