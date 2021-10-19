Азербайджан освободил пятерых армянских пленных при содействии России

Азербайджанские власти освободил пятерых армянских пленных при содействии России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Азербайджана освободили пятерых армянских пленных. Они были доставлены в Ереван на самолете ВКС России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

- Переговоры по их возвращению были проведены заместителем командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым и командующим Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенантом Геннадием Анашкиным, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Россия продолжит работу по обеспечению выполнения положений трехстороннего Соглашения о прекращении вооруженного конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские миротворцы являются гарантом сохранения режима перемирия в Нагорном Карабахе. При их содействии осуществляется доставка гуманитарных грузов, разминируются территории, причем на обеих трерриториях, отметил глава государства. Говоря о ситуации в регионе, Путин отметил, что "плохой мир лучше хорошей войны".