Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире19 октября 2021 21:52

Азербайджан освободил пятерых армянских пленных при содействии России

РФ продолжит работу по обеспечению выполнения положений трехстороннего Соглашения о прекращении вооруженного конфликта, отметило российское Минобороны
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Азербайджанские власти освободил пятерых армянских пленных при содействии России

Азербайджанские власти освободил пятерых армянских пленных при содействии России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Азербайджана освободили пятерых армянских пленных. Они были доставлены в Ереван на самолете ВКС России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

- Переговоры по их возвращению были проведены заместителем командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым и командующим Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенантом Геннадием Анашкиным, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Россия продолжит работу по обеспечению выполнения положений трехстороннего Соглашения о прекращении вооруженного конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские миротворцы являются гарантом сохранения режима перемирия в Нагорном Карабахе. При их содействии осуществляется доставка гуманитарных грузов, разминируются территории, причем на обеих трерриториях, отметил глава государства. Говоря о ситуации в регионе, Путин отметил, что "плохой мир лучше хорошей войны".