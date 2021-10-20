Дмитрий Губерниев назвал Ольгу Бузову "милой врушкой"

Дмитрий Губерниев Фото: Борис КУДРЯВОВ

Популярный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в интервью "КП-Спорт" прокомментировал инцидент с певицей Ольгой Бузовой в эфире телеканала "Матч ТВ", рассказав о своем отношении к артистке.

- Что касается меня, то я вообще к ней отношусь с любовью. Даже когда она в интервью "Комсомольской правде" солгала во всем, что я ее ненавижу со времен Тарасова. Это вранье. Что я ей писал гадости в интернете и оскорблял ее – это тоже вранье. Она - врушка. Поскольку я добрый человек, я и говорю: вот она такая милая врушка Оля Бузова, — сказал журналист.

Губерниев также рассказал, что не преследовал какую-либо цель, задавая певице провокационные вопросы. По его словам, он хотел задать один вопрос, но, услышав "поток сознания" Бузовой, задал другой. Губерниев пояснил, что в вопросе про коньяк процитировал книгу о Карлсоне (Персонаж задал этот вопрос домоправительнице Фрекен Бок — прим. ред.).

Комментатор назвал ложью слова Бузовой о том, что ее обманули продюсеры, когда звали на передачу "Матч ТВ". По словам Губерниева, артистка "прекрасно знала, куда шла".

- Продюсеры у нас великолепные, на канале "Матч ТВ" очень профессиональный коллектив. Я за него горой. И никому, даже женщине, не позволю обижать славный журналистский, творческий, продюсерский коллектив, — подытожил журналист.

Напомним, во время чемпионата Европы-2020 по футболу Ольгу Бузову пригласили в роли гостя на телеканал "Матч ТВ". В ходе интервью комментатор подшучивал над познанием девушки в футболе и спросил певицу, перестала ли она употреблять коньяк по утрам. Артистка, в свою очередь, обвинила журналиста в хамстве и заплакала.