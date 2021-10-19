Избитого в метро парня выписали из больницы, но ему предстоит долгое восстановление Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Избитого в метро парня Романа Ковалева выписали из больницы. Врачи отпустили его на домашнее лечение, но о полном восстановлении пока говорить рано. Ему предстоит долгая реабилитация.

- У меня сейчас постельный режим. Две недели еще надо отлежаться. Нос постоянно промываю, потому что кровь запекается,- делится Роман с Пятым каналом.

До сих пор парень не чувствует половину лица. Он с трудом говорит и даже не мечтает в ближайшие месяцы вернуться на работу.

- Восстановлюсь я полностью лишь через полгода. Сейчас реабилитационный период. Сказали еще отлежаться недели две, без физнагрузок, бани и тому подобное, - рассказал подробности Роман телеканалу "360".

Но несмотря на всю сложность последствий, он не сожалеет о своем поступке. Говорит, что если бы снова оказался в такой ситуации, то опять вступился за девушку.

- Определенно поступил бы так же. Я на это точно не рассчитывал. Думал, получу, но точно не внимание в таком количестве, - признался молодой человек.

Романа избили 4 октября в московском метро. Трое дагестанцев оскорбляли девушку, а он вступился. В итоге парни набросились на защитника и жестоко избили, но никто из пассажиров подземки не стал ввязываться в драку.

- Получить [удар в лицо] боятся многие. Просто в другую часть вагона все перебежали», — рассказал Ковалев в интервью «Известиям» Ковалев.

Преступников задержали. В их отношении возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». А городские власти выделили Роману Ковалеву 2 миллиона рублей.

Парень планирует потратить деньги на свадьбу и взять ипотеку.