Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве осложнилась из-за роста заболеваемости ОРВИ

Сергей Собянин Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуацию с коронавирусной инфекцией в столице России осложняет рост заболеваемости ОРВИ.

- Повторяется история прошлого года, когда заболеваемость коронавирусом тоже начала расти в сентябре, а ее пик пришелся на декабрь. Но при всей внешней схожести осени 2020 и 2021 годов – между ними есть важные различия, — написал градоначальник в своем блоге.

По его словам, сейчас ситуация сложнее из-за роста заболеваемости ОРВИ и другими респираторными болезнями. Этого не было год назад, уточнил Собянин.

Напомним, ранее Сергей Собянин сообщил о новых ограничениях из-за роста заболеваемости коронавирусом в городе.

Однако благодаря массовой вакцинации удалось создать прослойку людей с иммунитетом к коронавирусу, отметил мэр.

В частности, мэр постановил перевести 30% работников на удаленку с 25 октября 2021 года. На дистанционный режим работы должны перейти все сотрудники старше 60 лет или имеющие хронические заболевания. Исключение — работники, чье присутствие на рабочем месте критически важно, вакцинированные, переболевшие, медики, сотрудники предприятий оборонки и прочие.

Жителям Москвы старше 60 лет предписано не покидать дома. Уточняется, что прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются.

Главный санитарный врач столицы постановил увеличить требования к обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции работников сферы услуг. Предприятия этих отраслей обязаны до 1 января 2022 года обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников.