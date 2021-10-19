Ялтинский экономический форум перенесли на 2022 год из-за коронавируса

ЯМЭФ перенесли на 2022 год из-за коронавируса Фото: Евгения ГУСЕВА

Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который должен был пройти в Крыму, перенесли с ноября 2021 года на 2022 год. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- По согласованию с заместителем председателя правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным принято решение отменить проведение Ялтинского международного экономического форума и других массовых мероприятий. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией, с ростом заболеваемости по всей стране, — цитирует Аксенова РИА Новости.

Он отметил, что мероприятие состоится, когда улучшится эпидемиологическая ситуация. Аксенов принес извинения всем приглашенным гостям форума и сообщил, что власти Крыма будут планировать проведение ЯМЭФ в следующем году.

За минувшие сутки в России выявлено 33 740 новых случаев коронавируса в 85 регионах, а полностью выздоровели 23 426 человек. Таким образом, по состоянию на вторник, 19 октября 2021 года, общее число заразивших коронавирусом составило 8 060 752 случая коронавируса во всех 85 российских регионах, а выздоровели 7 040 481 человек. Наибольшее число заразившихся COVID-19 снова зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 5 700. На втором месте по количеству заболевших остается Санкт-Петербург с показателем 3 220. Тройку замыкает Московская область, где выявили 2 955 инфицированных за сутки.