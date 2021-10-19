Нетребко отменила концерты из-за операции: «Мучительная боль в плече» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оперная певица Анна Нетребко отменила свои выступления в Венской государственной опере и Венской филармонии из-за проблем со здоровьем.

Ближайший концерт должен был состояться 24 октября, а второе мероприятие - в первой половине ноября.

Анна Нетребко не стала делать тайны из происходящего и объяснила причину недуга. У нее уже давно болит плечо. Боль не дает возможность сосредоточиться на творчестве, а врачи настаивают на скорейшем решении проблемы, в противном случае ситуация может усугубиться.

- К сожалению, я вынуждена отменить мои выступления в „Набукко“ в Венской государственной опере. Много месяцев я страдаю от мучительной боли в плече, и мой доктор посоветовал мне срочно сделать операцию, - поделилась Нетребко.

Сразу после операции ей рекомендуют заняться физической реабилитацией, только в этом случае проблема будет успешно решена и боль в последствии не вернется.

Помощница певицы Екатерина рассказала Пятому каналу, что сейчас Нетребко собирается лететь из Европы в США, однако связано ли это с ее больным плечом, не пояснила.

18 сентября Анна Нетребко отметила свой юбилей - оперной диве исполнилось 50 лет. Накануне знаменательной даты она делилась, что собирается заняться своим здоровьем.

- Я одна из немногих женщин, которая абсолютно ничего со своим лицом не делает и делать не собирается. Я решила, что буду стареть естественно, нравится вам это или нет (смеется).

Буду делать то, что от меня зависит. Заниматься своим здоровьем, физическими упражнениями, хорошо питаться и вообще буду счастливым и позитивным человеком. Уверена, что все это позволит мне долго продержаться в здравом уме, здоровом теле и духе, - рассказала певица газете "Известия".

Кстати, исполнительницу поздравил с днем рождения даже президент. Владимир Путин отметил, что "Россия гордится Вами как представительницей отечественной вокальной школы, снискавшей безусловное профессиональное признание, как уникальной певицей с мощным музыкальным даром".

Тогда глава государства пожелал исполнительницу успехов и здоровья, сообщает RT.