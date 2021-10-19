Онищенко удивился реакции родителей из-за проверок школьников на курение Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывший главный государственный санитарный врач РФ, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко поддерживает введение в российских школах проверок на курение. Он уверен, что такие тестирования нужны, так как помогут вовремя предупредить образование дурных привычек у подрастающего поколения. В то же время депутата удивляет реакция родителей на введение данных тестов.

Он видит «истерику и ступор», в который взрослых людей вводит мысль, что их детей будут проверять на курение и наркотики.

- Сейчас с курением у нас творится сейчас полное безобразие. Дети чуть ли не с первого класса начинают курить, - рассуждает депутат.

Родитель несет ответственность за ребенка и должен оградить его от негативной привычки.

- Если я как родитель вовремя об этом узнаю, когда еще можно это остановить? Что в этом плохого? Какие права нарушаются? Это надо делать. Внедрять проверки как обычные процедуры. Никто не падает в обморок, когда мы детей обследуем на туберкулез, — объяснил Онищенко Life.ru

Ранее научный сотрудник ФГБУ Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОЗ) Минздрава РФ Галина Сахарова отметила, что никотиновая зависимость среди курильщиков школьного возраста возросла в шесть раз после появления на рынке электронных сигарет.

Эксперт подчеркнула, что зависимость у тех, кто курит электронных сигареты, развивается намного быстрее, нежели у курильщиков простых сигарет, пишет газета "Известия".

В Минздраве также заявили о планах ведомства усилить борьбу с курением. В том числе, обязать производителей выпускать обезличенные пачки для сигарет, а на 75% площади упаковки размещать рисунки или фотоизображения о вреде курения, сообщает RT.