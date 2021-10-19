Футболисты "Шерифа" проиграли в матче Лиги Чемпионов "Интеру" 1:3

"Шериф" сыграл с "Интером" в Лиге Чемпионов в Милане. Фото: REUTERS

Молдавский "Шериф", который наводил ужас на старте Лиги Чемпионов этого сезона, впервые проиграл в главном футбольном турнире Европы. Поединок в Милане против "Интера" завершился со счетом 3:1 в пользу итальянской команды, сообщает "КП-Спорт".

Поединок прошел в Милане на легендарном стадионе "Джузеппе Меацца". И первым в этой игре забили гости - на 34-й минуте после скидки от Артуро Видаля отличился Эдин Джеко. Однако же затем "Шериф" отыгрался. На 52-й минуте Себастьян Тилль со штрафного забил свой очередной гол в Лиге Чемпионов, сделав счет 1:1.

Однако потом два гола миланского "Интера" не позволили "Шерифу" продолжить свою успешную серию в турнире. На 58-й минуте Артуро Видаль вывел хозяев вперед, сделав счет 2:1. А затем на 67-й Стефан де Врей, забив третий гол, установил окончательный счет. "Интер" выиграл у "Шерифа" со счетом 3:1.

После этого поражения молдавский клуб остался в лидерах своей группы в Лиге Чемпионов с 6 очками. "Реал" - второй с 6 баллами, но по личной встрече уступает молдованам. "Интер" с 4 баллами - третий, "Шахтер" с 1 очком - на последнем месте.

Следующий матч "Шериф" проведет дома против миланского "Интера" 3 ноября.