Минздрав подготовил новую методичку по коронавирусу в карманном формате

В том числе, в методичке разъясняются возможности взаимозаменяемости препаратов в разных схемах лечения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Минздрав подготовил новые методические рекомендации по коронавирусной инфекции. Это уже тринадцатая версия рекомендаций, которые ведомство создает в удобном "карманном формате" и публикует на своем сайте.

Рекомендации предназначены преимущественно для медиков, работающих с людьми, больными ОРВИ, гриппом, внебольничной пневмонией и коронавирусной инфекцией. В ней описываются особенности диагностики, лечения и профилактики COVID-19.

"Такой формат удобен для врачей, которые ежедневно используют Временные методические рекомендации в работе с пациентами", - сообщается на сайте ведомства.

Также в методичке разъясняются возможности взаимозаменяемости препаратов в разных схемах лечения.

Как ранее писал сайт kp.ru, во вторник в России был зарегистрирован очередной рекорд заражений коронавирусом - 34 325 новых случаев. По суточной смертности от ковида также вышла на первое место в мире - каждый день погибает около тысячи человек.