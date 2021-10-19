Онищенко поддержал введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября

Дни с 30 октября до 7 ноября 2021 года в России предложили сделать нерабочими Фото: Иван МАКЕЕВ

Экс-глава Роспотребнадзора академик РАН Геннадий Онищенко поддержал предложение сделать нерабочими дни с 30 октября до 7 ноября 2021 года.

Такое предложение было озвучено вице-премьером РФ Татьяной Голиковой в целях борьбы с коронавирусной инфекцией. Сегодня статистика заболеваемости растет и если люди минимизируют контакты, то высока вероятность, что эпидемиологическая ситуация улучшится. Инициатива также была поддержана премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Геннадий Онищенко отметил, что предложение своевременное и позволит остановить рост заболеваемости в стране, но при условии, что на улице будет плохая погода, которая удержит людей от прогулок и «абсолютно не нужных мероприятий».

- Я просил у Создателя холодную погоду, она может удержать людей от прогулок и абсолютно не нужных мероприятий. Конечно, если люди станут меньше контактировать с окружающими, ездить, то это уменьшит нагрузку, - рассуждает Геннадий Онищенко.

А вот если на эти даты выпадут погожие дни, то может быть обратный эффект. В связи с этим парламентарий призвал россиян менять свое поведение.

- Мы везде на стороне ищем проблемы, а не в себе. Хотя они только в нас. Если мы привьемся от гриппа, то заболеваемость снизится. Не надо быть фаталистами, - отметил депутат в беседе с NEWS.ru.

Врач-иммунолог Владимир Болибок также поддержал предложение, но дополнил его важным условием.

- К нерабочим дням нужно приложить выходные дни во всех увеселительных и развлекательных заведениях, то есть закрыть те заведения, которые нет необходимости посещать, — заявил собеседник RT.

Решение о нерабочих днях Владимир Путин может принять уже 20 октября. Глава государства выслушает доклады оперативного штаба и кабмина

- У нас есть только два пути: вакцинация и введение ограничений. Введение дополнительных выходных позволит сделать так, чтобы было меньше контактов, меньше общения и массовых мероприятий. Это направлено на то, чтобы «притормозить» волну, — отметил в разговоре с «Известиями» первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.