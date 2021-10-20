Видео задержания украинскими военными представителя ЛНР, который оказался россиянином, появилось в сети

Представитель ЛНР якобы сдался украинским военным добровольно. Фото: кадр видео

В сети появилось видео задержания украинскими военными представителя ЛНР Андрея Косяка в Совместном центре по контролю и координации. Также на пленке показывается, как силовики проводят его обыск.

Кадры опубликовал в своем Телеграм-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко. На видео Косяк стоит на коленях, его глаза завязаны, вокруг находятся несколько украинских военных. Они кладут задержанного лицом в землю и начинают допрос.

"Он добровольно сдался и выполнял все вербальные требования украинских военных. Это зафиксировано на видео. Ну, разве что немного соврал, назвавшись рядовым, хотя имел при себе удостоверение офицера и погоны лейтенанта", - заявил Цаплиенко.

Как ранее писал сайт kp.ru, задержанный украинскими военными представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации А.В.Косяк оказался гражданином РФ. Однако Киев не уведомил об этом российскую сторону, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.