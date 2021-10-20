Сын два года прятал тело матери в шкафу ради пенсии

Мужчину обвиняют в сокрытии трупа и мошенничестве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель пригорода Милана в Италии два года скрывал смерть матери, чтобы получать ее пенсию. Тело родительницы сын спрятал в шкафу и никому не говорил о ее кончине.

Обман вскрылся, когда одна из знакомых мужчины уличила его во лжи. В разговоре с друзьями он сказал, что его 80-летняя мать живет в доме престарелых, хотя девушка точно знала, что пенсионерка скончалась еще в 2019 году от долгой болезни. Это показалось гражданке странным и она потребовала объяснений. Оказалось, что мужчина так и не похоронил мать, но пообещал сделать это в ближайшее время, пишет газета la Repubblica.

Когда полицейские, которых вызвала бдительная знакомая, пришли к 50-летнему мужчине с обыском, они обнаружили тело старушки в шкафу в мешке, наполненном глиной. Криминалистам предстоит уточнить, действительно ли останки принадлежат матери мужчины.

Как пояснил задержанный, он скрывал смерть родительницы, чтобы получать ее пенсию - 1700 евро в месяц. Против него заведены дела о сокрытии трупа и мошенничестве.

Как ранее писал сайт kp.ru, новокузнечанка полтора месяца прятала труп мужа на балконе. Таким образом она пыталась скрыть преступление - его убийство.