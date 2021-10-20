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Общество20 октября 2021 0:45

Самолет Набережные Челны-Барнаул вернулся в аэропорт вылета из-за ЧС на борту

Что именно стало причиной возвращения - пока неизвестно
Наталья Смирнова
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Самолет следовал по маршруту до Барнаула

Самолет следовал по маршруту до Барнаула

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Boeing-738, вылетевший из Набережных Челнов около полуночи 20 октября вернулся в аэропорт вылета. Самолет следовал по маршруту до Барнаула, но на борту произошло ЧП, которое не позволило закончить рейс.

Самолет компании Yakutia Airlines, согласно данным Flightradar, начал разворот неподалеку от деревни Тогаево в Тукаевском районе Татарстана. Что именно стало причиной возвращения в аэропорт вылета - пока неизвестно.

Как ранее писал сайт kp.ru, во вторник, 19 октября, вертолет Ми-8 прервал полет и совершил вынужденную посадку на Таймыре. Он выполнял полет в Таймырском районе и совершил вынужденную посадку в нескольких километрах от села Караул.