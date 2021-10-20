Google представила смартфоны Pixel с процессором собственного производства

Смартфоны появятся в продаже 28 октября 2021 года Фото: REUTERS

Google представила новые гаджеты - Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Это первые смартфоны компании, оснащенные процессором собственного производства.

Как было продемонстрировано в трансляции мероприятия, которая велась на YouTube-канале компании, дизайн смартфонов похож: на обоих задняя крышка разделена горизонтальной черной полоской, где расположился блок камер. Экран отличается в зависимости от модели, но у обоих гаджетов есть встроенные сканеры отпечатки пальцев и защитное стекло.

Pixel 6 и Pixel 6 Pro оснащены новым ядром безопасности Titan M2. По словам разработчиков, оно должно защитить устройство от атак киберпреступников. Оба смартфона поддерживают проводную зарядку мощностью до 30 Вт.

В продаже Pixel 6 и Pixel 6 Pro появятся с 28 октября. Базовая модель будет стоить в США от 599 долларов, а продвинутая - от 899 долларов.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне компания Apple представила новое поколение ноутбуков MacBook Pro и наушников AirPods. Презентация транслировалась на официальном сайте компании. MacBook Pro получили процессоры M1 Pro или M1 Max в зависимости от комплектации. Покупателям будут доступны модели 14 или 16 дюймов. AirPods получили новый дизайн, защиту от влаги и пота, а также более "выносливый" аккумулятор.