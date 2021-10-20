Пушков резко ответил на слова Эрдогана о "горстке" победителей во Второй мировой

Сенатор Алексей Пушков Фото: Иван МАКЕЕВ

Сенатор Алексей Пушков ответил на высказывание президента Турции Тайипа Эрдогана. Накануне тот заявил, что судьбы мира в Совбезе ООН не должна решать "горстка" государств, когда-то одержавших победу во Второй мировой войне. По мнению турецкого лидера, необходимо изменить подходы к решению проблем глобальной безопасности и учитывать мнения всех государств.

Как отметил Пушков в своем Телеграм-канале, высказывание Эрдогана "вполне в его духе". Однако президент Турции не предлагает альтернативы того, кто должен быть постоянными членами Совбеза ООН по его мнению.

"Эрдоган назвал постоянных членов Совбеза ООН "горсткой государств", не имеющих права решать судьбы мира. Вполне в его духе. Вопрос, однако, в том, каковы критерии постоянного членства в Совбезе: нынешние понятны, обоснованы исторически, других пока нет или они неясны", - написал Пушков.

Как ранее писал сайт kp.ru, бывший заместитель генсекретаря Организации Объединенных Наций (ООН), советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе считает, что амбиции президента Турции "явно не укладываются" в понятия устава ООН и международного права.