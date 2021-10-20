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В мире20 октября 2021 1:58

В Вашингтоне перекрывают дороги из-за опасности взрыва бомбы в Минтруда США

Полиция перекрыла ряд дорог в этом районе
Наталья Смирнова
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Здание Министерства труда находится через дорогу от Капитолия

Здание Министерства труда находится через дорогу от Капитолия

Фото: REUTERS

В Министерстве труда США в Вашингтоне существует опасность взрыва. В здании был обнаружен подозрительный пакет, который может оказаться бомбой.

Как сообщает американский политолог и журналист Майк Валерио в своем Twitter, сообщение о подозрительном пакете в Министерстве труда поступило в полицию округа в 17:44 по местному времени. Полиция перекрыла ряд дорог в районе, где могла быть заложена бомба.

Как отмечает журналист, опасность была в том, что здание Министерства труда находится прямо через дорогу от здания Капитолия. В полиции, однако, сообщили Валерио, что угроза оказалась ложной и движение по улицам скоро будет восстановлено.

Как ранее писал сайт kp.ru, в городе Эре на юго-западе Шотландии прогремел мощный взрыв. В результате были полностью разрушены два жилых дома, количество жертв уточняется.