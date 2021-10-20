В Воронежской области произошел взрыв в ТЦ, пострадавших нет

Причины взрыва пока не называются Фото: Иван МАКЕЕВ

В торговом центре "Атлас" в городе Павловске Воронежской области произошел взрыв. ЧП случилось поздним вечером 19 октября, в 23:33 по местному времени.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчера УК "Атлас инженеринг", которая обслуживает торговый центр, взрыв произошел в офисе управляющей компании. Его причины пока не называются.

Отмечается, что, по данным местной ЦРБ, пострадавших в результате взрыва нет.

"Пострадавших нет. Наша бригада [скорой помощи] там еще стоит. Внутрь мы не заходили, но, говорят, есть разрушения [в результате взрыва]", - рассказала дежурная скорой помощи ЦРБ.

Как ранее писал сайт kp.ru, во Владикавказе прогремел взрыв в 10-этажной новостройке на улице Братьев Темировых. Там же и возникло возгорание. На место выехали 27 пожарных и восемь единиц техники. По предварительным данным, это был взрыв бытового газа.