Бывших немецких военных проверят на причастность к геноциду народов СССР во время Второй мировой

До сих пор находятся новые факты уничтожения мирного советского населения в годы войны Фото: Дарья АСЛАМОВА

Бывших военнослужащих нацистской Германии начали вновь проверять на причастность к геноциду советских граждан в годы Второй мировой войны. Об этом сообщил официальный представитель генеральной прокуратуры России Андрей Иванов.

По его словам, новые факты преднамеренного уничтожения мирного населения СССР находятся до сих пор. Данные о неизвестных ранее преступлениях нацистов обнаруживают как в федеральных, региональных и местных архивах, так и фиксируя свидетельства очевидцев случившегося.

"На причастность к совершению преступлений проверяются бывшие военнослужащие нацистской Германии, проживающие в других странах", - сообщил Иванов РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, 23 сентября 2021 года в Канаде умер нацистский преступник, виновный в убийстве 214 детдомовцев в Ейске. 97-летний Гельмут Оберлендер стал фигурантом уголовного дела о геноциде лишь спустя 78 лет и не дожил до приговора.