Начальник штаба обороны Великобритании назвал Россию "серьезной угрозой"

Британский генерал обратил внимание на разработку Россией новой военной техники Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начальник штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер назвал Россию "серьезной угрозой" для страны. В ходе выступления военного, прошедшего накануне, досталось и Китаю, на который в королевстве также смотря с точки зрения вызова безопасности.

Картер упомянул Россию и Китай в ходе монолога об эре постоянной конкуренции в мире. В том числе, с точки зрения военной мощи. Так, генерал обратил внимание на разработку Россией новых подводных лодок, что, по его словам, вынуждает Лондон реагировать на возникающие угрозы и проводить курс на сдерживание.

"Я бы упомянул Россию, которая, с нашей точки зрения, представляет серьезную угрозу, и Китай, который является для нас хроническим системным вызовом", - цитирует Картера РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, жители Великобритании обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой спасти их страну от топливного кризиса, который сложился в Европе. Дискуссия о том, что российский лидер мог бы помочь британским гражданам, развернулась под статьей таблоида Daily Mail.