Последние новости на утро 20 октября 2021: Представитель Дерипаски опроверг данные, что обыск дома его родственников связан с уголовным расследованием

Представитель Дерипаски сообщил, что обыск дома его родственников не связан с уголовным расследованием Фото: REUTERS

Последние новости на утро 20 октября 2021 года. Обыск дома родственников российского предпринимателя Олега Дерипаски связан с уголовным делом, детали которого не раскрываются, пишет газета The Washington Post. Представители бизнесмена эту информацию опровергают.

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