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Политика20 октября 2021 6:57

Депутат Верховной рады заявила, что Украину "ставят на колени" перед Россией

Накануне Людмила Буймистер была исключена из пропрезидентской фракции "Слуга народа"
Наталья Смирнова
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Парламентарий выступает против контракта Украины с "Газпромом"

Парламентарий выступает против контракта Украины с "Газпромом"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной рады Людмила Буймистер выразила опасения, что Украина впадет в энергетическую зависимость от России, если заключит прямой контракт на поставки газа с "Газпромом". Об этом она заявила на своей странице в Facebook.

Накануне Буймистер была исключена из пропрезидентской фракции "Слуга народа". По ее мнению, это произошло именно потому, что она занимала отличную от коллег позицию по сделкам с "Газпромом", всегда выступая против них.

"Когда я начала четко рассказывать, как нас ставят на колени перед Москвой - тут терпение лопнуло", - рассказала Буймистер о причинах исключения из партии.

Парламентарий подчеркнула, что воспринимает этот шаг как возможное "подыгрывание Москве".

Как ранее писал сайт kp.ru, генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что украинская армия должна делать ставку на "нетрадиционные виды вооружения". По его мнению, только так страна может противостоять России.