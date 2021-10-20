Ущерб от преступлений в России в 2021 году снизился на 11,9%

В России зафиксировали более 1,5 млн преступлений в 2021 году / Фото: Ruposters

С января по сентябрь 2021 года ущерб от преступлений в РФ составил 345,7 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию МВД России. Эта сумма на 11,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом большая часть ущерба (88,9%) приходится на преступления, которые зафиксировали в городах и поселках городского типа.

Вместе с тем правоохранительные органы отмечают рост количества экономических преступлений. За девять месяцев 2021 года их выявили 94,5 тысячи. Это на 7,5% больше, чем в 2020 году.

Всего же с начала года в России зафиксировали 1 миллион 521,5 тысячи преступлений. Увеличение преступности отмечается в 34 регионах государства, уменьшение - в 51 регионе.

Как ранее писал сайт kp.ru, мигранты в России стали совершать больше преступлений. За восемь месяцев 2021 количество нарушений закона ими выросло на 5,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

За январь-август мигранты совершили 24,7 тысячи правонарушений. Больше всего преступлений приходится на приезжих из стран СНГ – 19,2 тысячи. В общей статистике преступлений мигранты из СНГ занимают 77,8%.