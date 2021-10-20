В автомобиль с талибами* бросили гранату в Кабуле

При взрыве пострадали два талиба* Фото: REUTERS

Очередной взрыв прогремел в Кабуле в среду, 20 октября. Как сообщает телеканал 1TV со ссылкой на правоохранительные органы Афганистана, неизвестный бросил гранату в автомобиль с боевиками радикального движения "Талибан"* (запрещено в России), захватившего власть в стране.

В результате пострадали два человека. Информацию об их ранении подтвердил пресс-секретарь афганского Министерства внутренних дел Кари Саид Хости.

Отметим, что это далеко не первое покушение на жизнь талибов* с помощью терактов. Так, в понедельник, 18 октября, в городе Джелалабад, расположенного в провинции Нангахар в восточной части Афганистана взрыв произошел рядом с машиной, принадлежащей "Талибану"*.

По информации журналистов, самодельное взрывное устройство сработало в момент, когда рядом проезжал автомобиль с боевиками, захватившего власть в стране. О пострадавших или погибших талибах* ничего не известно.

*запрещенная в России террористическая организация