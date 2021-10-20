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Звезды20 октября 2021 9:41

Умер Владимир Михайлов, композитор и народный артист России

Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
ФОТО: Global Look Press/союзмосковскихкомпозиторов.рф

ФОТО: Global Look Press/союзмосковскихкомпозиторов.рф

На 80-м году жизни скончался композитор, народный артист России Владимир Михайлов, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в медицинских службах.

По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Владимир Михайлов родился 23 сентября 1942 в Джамбуле (Казахская ССР). Окончил Харьковский государственный институт искусств. Был главным дирижером нескольких цирковых оркестров, в том числе большого Московского цирка на пр. Вернандского.

Писал музыку для цирковых спектаклей и фильмов. В их числе кинокартины "Королева" режиссера Левона Григоряна, "Мужчины и все остальные" Вахтанга Кикабидзе и "Цирк моих внуков" Алексея Габриловича.

Как ранее писал сайт kp.ru, в возрасте 86 лет умер ученый, один из создателей российских ПВО-ПРО Владимир Светлов.