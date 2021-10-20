Замгендиректора оператора космодромов России Арустамова задержали по подозрению в мошенничестве

Подозреваемого задержали сотрудники УФСБ России по Амурской области / Фото: Виталий Невар / ТАСС

Заместителя генерального директора АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" по экономике и финансам Марата Арустамова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает "Коммерсант".

По данным издания, показания против Арустамова дал гендиректор компании "Респект-СМ", которая выступала подрядчиком при строительстве жилищного комплекса на территории космодрома "Восточный".

Руководитель компании Алик Алексанян утверждает, что, когда он через знакомого попросил у Арустамова аванс в размере 200 млн рублей, тот согласился его предоставить за откат в 1,5 млн рублей, хотя на самом деле у замгендиректора оператора космодромов не было таких полномочий.

В результате сотрудники УФСБ России по Амурской области задержали подозреваемого в Москве и доставили его в Благовещенск. Он арестован на 48 часов. Дальнейшую меру пресечения изберет суд.