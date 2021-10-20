Врач-диетолог назвал продукты, которые нужно включить в рацион для укрепления костей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты нужно включить в рацион для укрепления костей.

Благотворно на состоянии опорно-двигательного аппарат скажется пища, богатая витамином D и кальцием.

Поставщиком кальция являются молочные продукты, листовые овощи типа капусты и рыбные консервы с разваренными косточками.

- Для укрепления костей достаточно две порции молока или кисломолочных продуктов, творога, сыра, - говорит врач.

Восполнить дефицит витамина D жирная морская рыба, например скумбрия или сельдь.

- Что касается морской рыбы, то нужно съедать хотя бы 3–4 порции в неделю. Витамин D также содержится в яичных желтках и молочных продуктах, - советует Михаил Гинзбург в беседе с изданием «Москва 24».

Но сам по себе солнечный витамин сложен для усвоения. Хорошим помощником будет витамин С – аскорбиновая кислота. Ее нам дают цитрусовые.

- Так же стоит заботится об уровне железа и кремния. Они тоже способствуют усвоению витамина D. Обычно это животные продукты: мясо, рыба, а также крупы и бобовые, - объяснил Михаил Гинзбург.

Кстати, витамин D также поможет справиться с осенней хандрой. Порой осенний упадок сил свидетельствует о его недостатке.

- Если его не хватает, можно принимать витаминизированные добавки. Но лучший способ борьбы с осенней хандрой - это сон и нормализация режима, - советует врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцев "360".

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