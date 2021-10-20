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Общество20 октября 2021 11:10

Наталья Поклонская опубликовала фото в дипломатическом мундире

Посол России в Кабо-Верде уже готовится к переезду
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Комментаторы отметили, что дипломатическом мундир идет Наталье Поклонской

Комментаторы отметили, что дипломатическом мундир идет Наталье Поклонской

Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская продемонстрировала подписчикам фотографию, на которой ее запечатлели в дипломатическом мундире. Снимок опубликован на странице Натальи в Instagram.

Комментаторы очень тепло восприняли фото. Многие отметили, что наряд новоявленному дипломату к лицу, и что она выглядит просто очаровательно.

Напомним, Поклонская вошла в число депутатов Государственной думы седьмого созыва, но не выдвигала свою кандидатуру на сентябрьские выборы в восьмой созыв. Ее полномочия в нижней палате парламента истекли 12 октября.

На следующий день президент России Владимир Путин назначил Поклонскую на должность посла России в Кабо-Верде.

В течение месяца с момента подписания указа Наталья отправится в Кабо-Верде, чтобы приступить к исполнению обязанностей посла России в этой стране.