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В мире20 октября 2021 11:16

Бывших немецких солдат арестовали за попытку создать армию для участия в войне в Йемене

Военные в ФРГ планировали сформировать террористический отряд в 150 человек
Абдулла ШАКИРОВ
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Бывших немецких солдат арестовали за попытку создать армию для участия в войне в Йемене

Бывших немецких солдат арестовали за попытку создать армию для участия в войне в Йемене

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии арестовали двух бывших солдат, которые пытались создать незаконное военное формирование для участия в гражданской войне в Йемене.

Как сообщает газета Bild, задержанные планировали сформировать террористический отряд численностью 100-150 человек. В его состав должны были войти главным образом бывшие военные и полицейские. В гражданской войне в Йемене они были намерены участвовать в качестве наемной армии.

Целью проекта было заставить мятежников-хуситов и правительства Йемена сесть за стол переговоров. Задержанные понимали, что приняв участие в конфликте, им неизбежно придется пойти на убийства, в том числе мирных граждан, отмечается в сообщении.

Как рассказали в полиции, арестованные в будущем планировали превратить свое формирование в частную военную компанию и принимать участие в боевых действиях в других горячих точках.