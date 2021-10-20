Бывших немецких солдат арестовали за попытку создать армию для участия в войне в Йемене Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии арестовали двух бывших солдат, которые пытались создать незаконное военное формирование для участия в гражданской войне в Йемене.

Как сообщает газета Bild, задержанные планировали сформировать террористический отряд численностью 100-150 человек. В его состав должны были войти главным образом бывшие военные и полицейские. В гражданской войне в Йемене они были намерены участвовать в качестве наемной армии.

Целью проекта было заставить мятежников-хуситов и правительства Йемена сесть за стол переговоров. Задержанные понимали, что приняв участие в конфликте, им неизбежно придется пойти на убийства, в том числе мирных граждан, отмечается в сообщении.

Как рассказали в полиции, арестованные в будущем планировали превратить свое формирование в частную военную компанию и принимать участие в боевых действиях в других горячих точках.