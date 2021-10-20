Политологи прокомментировали резкие заявления, прозвучавшие в адрес России из США и Великобритании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политологи прокомментировали резкие заявления, которые прозвучали в адрес России из США и Великобритании.

Сначала глава Пентагона Ллойд Остин сказал о том, что Россия виновна в развязывании войны в Донбассе. Обвинение, как всегда, было голословным. И, по мнению политолога, профессора Академии военных наук Сергея Судакова, направлено на формирование нового американского бюджета.

- Данное заявление направлено исключительно на то, что называется бюджет-2022. Это тот бюджет, который будет сформирован, исходя из тех угроз, которые, возможно, повлекут вмешательство США, — сказал Судаков Life.ru.

Эксперт отметил, что в США сейчас ищут некие военные формы реставрации бюджета. Помимо этого, в данном заявлении можно увидеть попытки давления на Россию.

Вслед за главой Пентагона Россию затронул начальник штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер. Он подчеркнул, что РФ является «серьезной угрозой» для страны, а Китай - «хроническим системным вызовом».

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что эти подозрения беспочвенны.

- Россия и Китай никакой угрозой не являются, потому что не собираются Западу угрожать.., - говорит политолог в беседе с Rt.

Никакой агрессивной риторики и приближения военной инфраструктуры нет. Наоборот, Россия и Китай постоянно испытывает на себе давление.

Мы не согласны в Великобританией по целому ряду вопросов, но это нормальная позиция. Каждая страна действует исходя из своих интересов. Но все спорные ситуации нужно «спокойно решать».

- Вопрос только в том, что никто не обещал, что мы с ними будем соглашаться. Что касается их, то мы не принуждаем быть согласными с Россией, - заключил Брутер.

А вот официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила слова Картера с цитатами из беседы с психологом. Дипломат напомнила, что человечество давно живет в многополярном мире, пишет газета "Известия".