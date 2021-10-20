ЦИК передал депутатский мандат Захара Прилепина его однопартийцу Дмитрию Кузнецову

Захар Прилепин отказался от мандата депутата Госдумы в пользу однопартийца / Фото: Александр Щербак/ТАСС

Глава Нижегородской региональной группы партии "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Кузнецов отправится в Госдуму, сообщает ЦИК России.

Он займет место сопредседателя партии Захара Прилепина, который решил отказаться от мандата депутата Государственной думы в пользу соратника из Нижегородской области.

Напомним, становиться депутатами отказались несколько чиновников и губернаторов. Например, мандат министра обороны Сергея Шойгу получила замминистра труда Ольга Баталина, вместо главы МИД Сергея Лаврова — Михаил Шеремет (депутат прошлого созыва, а с 2014 по 2016 год первый зампред крымского Совмина), главврача ковидного госпиталя в Коммунарке Дениса Проценко заменит советник краснодарского губернатора Анатолий Вороновский.

О связанных с этим перестановках в Государственной думе восьмого созыва читайте в материале kp.ru.