В России 20 октября 2021 выявлено 34 073 случая заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

За минувшие сутки в России выявлено 34 073 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Новые случаи зафиксированы во всех 85 регионах страны, при этом у 3 067 (9,0%) пациентов болезнь протекает без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Наибольшее число новых заболеваний пришлось на Москву – там заразились 5 847 человек. На втором месте по количеству новых случаев Санкт-Петербург, где выявили 3 274 новых инфицированных, на третьем – Московская область, в которой за сутки заболели 2 590 человека. Таким образом, с начала пандемии в России коронавирусом заболели 8 094 825 человек.

Также в стране за сутки зафиксированы 1 028 летальных исходов. За весь период пандемии в России от инфекции скончались 226 353 человека. Количество выздоровевших за последние сутки составило 25 231, всего в России от коронавируса выздоровели 7 065 712 пациентов.