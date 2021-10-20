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Общество20 октября 2021 12:25

Юрий Дудь не явился на заседание суда по делу о пропаганде наркотиков

Представлять его интересы в суде будет защитник
Андрей ЧЕРНЕНКО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Журналист не явился на заседание, представлять его интересы в суде будет защитник

Журналист не явился на заседание, представлять его интересы в суде будет защитник

Фото: ВКонтакте

Пресс-служба Зюзинского районного суда города Москвы рассказали изданию Lenta.ru, что рассмотрение дела о пропаганде наркотиков в интервью Юрия Дудя с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном пройдет без него.

Журналист не явился на заседание, представлять его интересы в суде будет защитник.

Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что после просмотра интервью Юрия Дудя специалисты сделали вывод о том, что в программах пропагандировались наркотические вещества, передает телеканал "360".

До этого судебный процесс был отложен из-за назначения судьей психолого-лингвистической экспертизы для анализа видеороликов Дудя в Калужском центре судебной экспертизы. Блогера обвиняют по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических средств с использованием интернета"), ему грозит штраф до 1,5 миллиона рублей.