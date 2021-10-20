В России от коронавируса 20 октября 2021 умерли 1028 человек – максимум с начала пандемии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России зафиксировали максимальное с начала пандемии коронавирусной инфекции смертей от COVID-19 – за минувшие сутки скончались 1 028 человек, сообщает Оперативный штабе по борьбе с коронавирусом.

Днем ранее количество смертей, вызванных коронавирусом, составило 1 015. Таким образом общее число жертв COVID-19 в России на сегодняшний день составляет 226 353.

За прошедшие сутки в стране выявлено 34 073 случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии в России инфекция была выявлена у 8 094 825 человек. Количество выздоровевших за последние сутки составило 25 231, всего в России от коронавируса выздоровели 7 065 712 пациентов.

Как писал сайт kp.ru, накануне министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Россия тратит на борьбу с коронавирусной инфекцией около 3,6 миллиарда рублей ежедневно, По его словам, раньше в среднем власти направляли на борьбу с пандемией около 2 миллиардов рублей в день, но рост заболеваний заставил увеличить эти затраты.