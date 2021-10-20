Польский министр Куртыка призвал Еврокомиссию расследовать рост цен на газ

Михал Куртыка связывает скачок цен со снижением объема поставок газа Фото: REUTERS

Министр климата и окружающей среды республики Польши Михал Куртыка направил заместителю председателя Еврокомиссии Маргрете Вестагер письмо с призывом расследовать ситуацию с ростом цен на газ в Европе и принять меры для стабилизации ситуации. Об этом сообщает в среду, 20 октября, Польское агентство печати.

"Масштабы скачка цен беспрецедентны, они выросли более чем в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - подчеркнул Куртыка. - Это намного больше, чем рост цен на нефть во время нефтяных кризисов 1970-х годов".

Он предположил, что одной из причин энергетического кризиса стало уменьшение объема поставок газа из России. Он также обратил внимание, что в октябре зарезервировано только порядка 30% имеющихся мощностей транзита на польском участке Ямальского газопровода.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия увеличила до максимума поставки газа в Европу по имеющимся контрактам и сверх этого поставлять газ в страны Евросоюза сейчас не может, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 13 октября.

Представитель Кремля подчеркнул, что государство выполняет все контрактные обязательства, причем по верхней планке указанных в документах объемов.