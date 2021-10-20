В Кремле не исключают встречи Путина и Байдена до конца 2021 года Фото: ТАСС

Встреча президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена до конца 2021 года реальна, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В том или ином формате она вполне реальна», – сказал пресс-секретарь российского лидера журналистам.

Как отметил Песков, во время встречи помощника президента РФ Юрия Ушакова с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд были рассмотрены «различные варианты и достигнуты определенные понимания» по этому вопросу.

Как писал сайт kp.ru, ранее Путин говорил, что Нуланд обсуждает с президентом США возможную встречу двух лидеров.

Напомним, встреча Путина и Байдена прошла 16 июня 2021 в Женеве. Политики коснулись проблемы стратегической безопасности, вопроса прав человека, эпидемиологической ситуации в мире, а также вопроса налаживания взаимоотношений.https://www.kp.ru/online/news/4331236/