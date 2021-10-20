В Кремле не знают, с чем связаны обыски ФБР в домах, приписываемых Дерипаске Фото: REUTERS

В Кремле не знают, с чем связаны действия американских правоохранителей, которые накануне провели обыски в домах, якобы принадлежащих российскому предпринимателю Олегу Дерипаске. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы слышали заявления, что эти объекты недвижимости не являются собственностью предпринимателя. Пока не располагаем информацией, с чем связаны эти обыски», – сказал журналистам представитель Кремля.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 19 октября, Федеральное бюро расследований провело обыск в доме родственников Олега Дерипаски, находящемся в Вашингтоне.

Напомним, в апреле 2018 года финансовое ведомство США ввело ограничительные меры в отношении Дерипаски и подконтрольных ему компаний. Находящимся в черном списке закрыт въезд в США, их активы в стране замораживаются, а американским гражданам запрещено вести с ними бизнес. В январе 2019 года санкции с части компаний были сняты, однако это стоило бизнесмену контроля над предприятиями, а сам Дерипаска остался в санкционном списке. В начале лета 2021 года суд столичного округа Колумбия отклонил иск Дерипаске к американскому Минфину о снятии санкций.