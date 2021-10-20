Песков заявил, что Путин примет рамочное решение по новым антиковидным мерам

Российский лидер Владимир Путин принимает рамочные, концептуальные решения Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин примет рамочное решение по новым антиковидным мерам в стране, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, дальнейшая реализация этих мер ляжет на Оперштаб и правительство страны.

"От главы государства методологических инструкции ожидать не нужно, ибо методологические все инструкции, разъяснения должен давать, именно должен давать штаб, правительство, кабинет министров, - аргументировал Песков. - Президент, как вы знаете, принимает рамочные, концептуальные решения".

Представитель Кремля назвал печальным фактом, что в некоторых регионах России из-за пандемии коронавируса не хватает ресурсов для оказания плановой помощи.

Как ранее писал сайт kp.ru, во вторник, 19 октября, вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года на фоне роста заболеваемости коронавирусом.