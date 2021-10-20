Блогер Дудь оштрафован на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков

Юрий Дудь / Кадр из видео

Зюзинский районный суд вынес вердикт по делу о пропаганде наркотиков в интервью Юрия Дудя с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.

Рассмотрение дела проходило без личного присутствия обвиняемого. Его интересы представлял адвокат.

Юрия Дудя признали виновным и обязали выплатить 100 тысяч рублей. Сторона защиты с таким вердиктом не согласна и намерена обжаловать решение.

Как писал сайт kp.ru, в начале апреля 2021 Лига безопасного интернета обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков России с просьбой провести проверку одного из интервью Дудя на пропаганду наркотиков. Как уточнялось, неоднозначное интервью блогера увидели волонтеры организации, однако не уточнялось, о каком именно видео идет речь.

МВД после проверки интервью Дудя возбудило административное дело. Член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявляла, что официальные психо-лингвистические судебные экспертизы подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера.