Московские арендодатели начали проводить "кастинги" для квартиросъемщиков

Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet рассказала, что хозяева квартир крайне неохотно сдают квартиры семьям с маленькими детьми и беременным женщинам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова в беседе с Lenta.ru рассказала, что на московский рынок аренды вернулась практика проведения кастингов среди квартиросъемщиков, которая была особенно популярной в начале 2000 годов.

"Сейчас наблюдается интересная ситуация - подобное мы видели в 2000-х, когда на московском арендном рынке был заметный дефицит предложения, и собственники могли выбирать арендатора. Тогда они устраивали настоящие кастинги для желающих снять жилье, отсеивая неподходящих, а сейчас мы в ряде случаев наблюдаем похожую картину", - заявила эксперт.

Дымова сообщила, что чаще всего хозяева квартир крайне неохотно сдают квартиры семьям с совсем маленькими детьми и беременным женщинам. Она отметила, что сложнее всего съемщикам договориться с теми, кто сдает жилье неофициально, без уплаты налогов.

Ранее издание "Известия" рассказывало, что по итогам третьего квартала 2021 года на рынке высокобюджетной аренды коттеджей в Подмосковье объем предложения сократился за год на 12%. Так, в июле-сентябре 2020 года количество свободных лотов в экспозиции в Московской области составляло 156 штук, а за аналогичный период 2021 года их число снизилось до 138.

Кстати, жители Москвы, сделавшие прививку первым или вторым компонентом вакцины от коронавируса с 18 октября по 21 ноября, смогут стать участниками розыгрыша квартир в столице. Победителей объявят в эфире и опубликуют на портале mos.ru, передает Life.ru