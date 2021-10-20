Олег Дерипаска прокомментировал обыски в домах его семьи в США

Олег Дерипаска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный российский бизнесмен Олег Дерипаска упомянул обыски в домах его семьи в контексте рассуждений о расследовании якобы российского вмешательства в выборы президента США, когда к власти пришел республиканец Дональд Трамп. Рассуждения об этом миллиардер опубликовал в своем telegram-канале.

"Наблюдая за всем происходящим в Америке, не перестаю удивляться какой-то запредельной тупости части американского истеблишмента (временами напоминающего мне наш бомонд из ЦБ), продолжающего с упорством раскручивать эту байку о якобы колоссальной роли русских в выборах президента США в 2016-м году", - написал Дерипаска, уточнив, что это "шоу абсурда продолжается".

На этом фоне он обратился к участникам обыска, которые, по его словам, действовали "в лучших традициях большевистских швондеров".

"Хочется спросить: ****** [много] ли денег Путина нашли вчера в этих заброшенных домах? Удалось ли подкрепиться прокисшим джемом из кладовок и парой бутылок водки", - заявил Дерипаска.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, с чем связаны действия американских правоохранителей, которые накануне провели обыски в домах, якобы принадлежащих российскому предпринимателю Олегу Дерипаске.

Напомним, Кремль считает безосновательными и бездоказательными утверждения о том, что Россия якобы вмешивалась в выборы американского президента. Официальный представитель Кремля отметил, что Москве сожалеет, что подобные утверждения используются как повод для санкций против РФ.