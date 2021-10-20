Строительство Волжского моста в Самарской области идет с опережением графика

Готовность обхода Тольятти с мостом через Волгу составляет 32%. Фото: правительство Самарской области

В Самарской области идет активное строительство части международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Речь идет о возведении обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Работы идут по графику и даже с небольшим опережением. Во вторник, 19 октября, объект проинспектировал губернатор Дмитрий Азаров.

- Эта стройка находится под моим постоянным контролем: проводятся еженедельные совещания, рассматриваются проблемные вопросы. Ход строительства идет по графику. Есть небольшое опережение, которое позволяет нам рассчитывать на достижение всех плановых показателей, - отметил глава региона.

Напомним, строительство новой дороги ведется под патронажем президента России Владимира Путина. Работы стартовали в конце 2019 года. Готовность объекта составляет 32%. До конца 2021-го этот показатель планируют довести до 43%. Сейчас идет надвижка пролетных строений мостового перехода и строительство автодороги протяженностью 90 км. Трассу планируют ввести в эксплуатацию в октябре 2023 года. Открытие нового четырехполосного моста намечено на 2024 год.

Отметим, что новый транспортный объект в разы сократит время пути между Самарой и Москвой и снизит нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС. Также он повысит инвестиционную привлекательность предприятий Самарско-Тольяттинской агломерации.